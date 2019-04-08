2019-04-08T14:33:16+03:00
Общество

В Луганске загорелся автобус: пострадала женщина

Причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки
Анастасия Родионова
Поделиться:
Пассажиры и водитель самостоятельно покинули салон машины. Фото: dnews.dn.uaПассажиры и водитель самостоятельно покинули салон машины. Фото: dnews.dn.ua
Изменить размер текста:

Восьмого апреля на улице 30 лет Победы в Луганске загорелся автобус «Газель». Он работал на маршруте по номеру 132. Пострадала женщина. Об этом сообщают в министерстве по чрезвычайным ситуациям Луганской Народной Республики.

Сам водитель говорит, что остановился, чтобы забрать пассажиров. Увидев дым, который шел из капота, он выбежал на улицу, чтобы отключить аккумулятор. В это время возгорание было уже в кабине. Мужчина стал перекрывать газовые баллоны, огонь моментально перекинулся в салон. Пассажирам пришлось самим выбираться из транспорта. Они же и вызвали спасателей, которые стали тушить автобус и охлаждать баллоны, которые могли привести к взрыву.

- Одна пассажирка, 51-летняя женщина, была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу с диагнозом «термический ожог лица, реакция на стресс, - комментируют в спасательном ведомстве Республики.

Автобус «Газель» сгорел дотла. Причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЛНР проведут «тотальный диктант»
Женщина подорвалась на кладбище, потянув искусственные цветы с могилки
Два кладбища в Донецке остаются не рекомендованными для посещения
В связи с нерестом, в ДНР запрещен промышленный лов рыбы
Подготовка к 9 мая 2019 в Луганске: начались первые репетиции Парада Победы
9 апреля пройдет прямая линия с заместителем директора Республиканского центра занятости
В результате обстрела ВСУ в Старомихайловке ранена пенсионерка
Полиция Луганска об искоренении незаконной торговли: Такие рейды проводятся для благоустройства города
Фильм «Крепость» о взятии здания СБУ презентовали в ЛНР
В Донецке стартовал IT-конкурс среди детей с призовым фондом почти 700 тысяч рублей
В Луганске отмечают пятую годовщину взятия здания СБУ
На высоковольтной опоре в ЛНР погиб подросток
В Донбассе по-прежнему не работают два украинских пункта пропуска
Вблизи Марьинки обнаружены противотанковые мины