В Луганске загорелся автобус: пострадала женщина

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-08T14:33:16+03:00

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Восьмого апреля на улице 30 лет Победы в Луганске загорелся автобус «Газель». Он работал на маршруте по номеру 132. Пострадала женщина. Об этом сообщают в министерстве по чрезвычайным ситуациям Луганской Народной Республики.

Сам водитель говорит, что остановился, чтобы забрать пассажиров. Увидев дым, который шел из капота, он выбежал на улицу, чтобы отключить аккумулятор. В это время возгорание было уже в кабине. Мужчина стал перекрывать газовые баллоны, огонь моментально перекинулся в салон. Пассажирам пришлось самим выбираться из транспорта. Они же и вызвали спасателей, которые стали тушить автобус и охлаждать баллоны, которые могли привести к взрыву.

- Одна пассажирка, 51-летняя женщина, была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу с диагнозом «термический ожог лица, реакция на стресс, - комментируют в спасательном ведомстве Республики.

Автобус «Газель» сгорел дотла. Причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU