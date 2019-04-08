В Донецке стартовал IT-конкурс среди детей с призовым фондом почти 700 тысяч рублей
Чтобы принять участие в конкурсе конкурсанты должны сделать собственную творческую работу в одной из пяти номинаций: селфимания, библиомир, фотопроект, видеомастер и слайдшоу. Проекты нужно прислать до 20 мая.
- Торжественное подведение итогов конкурса запланировано 1 июня этогогода. Победители будут награждены дипломами и денежными премиями. Общий призовой фонд составляет 675 тысяч рублей. Обладатель первого места получит 50 000 рублей, второго – 45 000 и третьего – 40 000 рублей, - отметила заместитель директора Донецкой республиканской библиотеки для детей имени Кирова Ольга Бабченко.
Напомним, что сам конкурс проходит уже второй год подряд. В прошлый раз школьники соревновались за призовой фонд размером всего 400 тысяч рублей. В 2019 году финансирование увеличили в полтора раза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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