В Донецке стартовал IT-конкурс среди детей с призовым фондом почти 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-08T14:00:25+03:00

Организаторами конкурса являются: Донецкая республиканская библиотека для детей им. Кирова и Министерство культуры ДНР. Фото: mincult.govdnr.ru

Принять участие в конкурсе могут только дети возрастом до 16 лет

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Чтобы принять участие в конкурсе конкурсанты должны сделать собственную творческую работу в одной из пяти номинаций: селфимания, библиомир, фотопроект, видеомастер и слайдшоу. Проекты нужно прислать до 20 мая.

- Торжественное подведение итогов конкурса запланировано 1 июня этогогода. Победители будут награждены дипломами и денежными премиями. Общий призовой фонд составляет 675 тысяч рублей. Обладатель первого места получит 50 000 рублей, второго – 45 000 и третьего – 40 000 рублей, - отметила заместитель директора Донецкой республиканской библиотеки для детей имени Кирова Ольга Бабченко.

Напомним, что сам конкурс проходит уже второй год подряд. В прошлый раз школьники соревновались за призовой фонд размером всего 400 тысяч рублей. В 2019 году финансирование увеличили в полтора раза.

ИСТОЧНИК KP.RU