На высоковольтной опоре в ЛНР погиб подросток

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-08T13:51:45+03:00

Подросток сорвался и ухватился за высоковольтный провод. Фото: echospb.ru

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6 апреля на окраине города Вахрушево в Луганской Народной Республике на высоковольтной опоре погиб подросток. 14-летний парень взобрался на опору высотой 5 метров, сорвался и повис на высоковольтных проводах.

- Прохожие, которые услышали крики, вызвали скорую помощь. Медикам не удалось снять мальчика из-за отсутствия специального оборудования, поэтому вызвали спасателей, - сообщили в МЧС ЛНР.

С помощью лестницы и веревки ребёнка спустили. К сожалению, он был уже мертв. По словам медиков, травмы у подростка были не совместимые с жизнью.

Спасатели напоминают о небезопасном нахождении вблизи электрических установок и просят взрослых провести со своими детьми беседы, дабы обезопасить их от трагических происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU