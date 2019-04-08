2019-04-08T16:20:29+03:00
Политика

В Луганске отмечают пятую годовщину взятия здания СБУ

На митинге вспомнили все исторические события весны и лета 2014 года. В том числе момент образования оборонного ведомства ЛНР
Екатерина Сорока
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Отдельную благодарность соотечественникам выразил Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. Фото: lugansk1.infoОтдельную благодарность соотечественникам выразил Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. Фото: lugansk1.info
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В столице Луганской Народной Республики отмечают пятую годовщину со дня взятия под свой контроль здания СБУ. В честь этой даты в Луганске прошел митинг, на котором собрались участники противостояний и жители города.

- От командования и от людей, которые участвовали во всех этих событиях, хочу вас заверить, что народная милиция Луганской Народной Республики не подведет Вас, и в дальнейшем будет защищать ее жителей, - сказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Напомним, что после прекращения первой активной фазы боев на территории Донбасса, из ополчения было сформировано оборонное ведомство Республики.

Не многие из тех, кто принимал участие в тех сражениях, смогли дожить до сегодняшних дней, они погибли, защищая свой дом. В их честь в столице Республики прозвучал оружейный салют.

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В Луганске отметили пятую годовщину взятия СБУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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