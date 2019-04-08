Фильм «Крепость» о взятии здания СБУ презентовали в ЛНР

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-08T14:01:14+03:00

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Своё видение ситуации на Донбассе показал в авторском фильме Леонард Свидовсков. Журналист и телеведущий приурочил показ фильма к пятой годовщине взятия здания областного управления СБУ в Луганске.

- Дата 6 апреля в нашей новейшей истории сыграла особую роль. Прежде всего потому, что это была наша первая и по-настоящему народная Победа. Маленькая. Локальная. И, казалось, временнАя! Но переоценить её невозможно… Именно 6 апреля 2014 года, здание областного управления СБУ в Луганске – стала символом. А улица Советская превратилась – в поток жизни. Мятежной, революционной… уже практически военной. Со своими правилами. Со своими «разъездами» и «порядками». И со своим «уставом», – написал Леонард Свидовсков на своей страничке в Facebook.

Леонард Свидовсков сам был участником «Русской весны», и поэтому не понаслышке знает о том, что именно жители Луганска стали создателями ЛНР. Люди не смогли больше молчать и поэтому вышли на митинги.

«Крепость» длится 26 минут. В фильме много вставок о деятельности украинских политиков, документальных кадров и мнений депутатов Народного Совета ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU