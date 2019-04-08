Вблизи Марьинки обнаружены противотанковые мины

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-08T12:57:48+03:00

10 противотанковых мин, найденные 29 марта, так и не удалось установить к какому типу они относятся. Фото: golos.ua

Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ

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- 29 марта беспилотный летательный аппарат СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал 10 противотанковых мин, заложенных поперек дороги в населенном пункте Марьинка, а также еще 8 мин, заложенных вдоль этой же дороги примерно в 1,3 км к юго-западу от ранее зафиксированных мин, - говорится в отчете.

Впервые со времени действия мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донбасса с помощью наблюдателей и беспилотных аппаратов удалось обнаружить противотанковые мины. Всего было установлено четыре места захоронения взрывчатки.

Первые пять мин были обнаружены на подконтрольной Украине территории Марьинки. Через 150 метров было обнаружено 85 противотанковых мин. В северной части населенного пункта взрывчатка была установлена в двух местах вдоль дороги на расстоянии 210 метров друг от друга.

ИСТОЧНИК KP.RU