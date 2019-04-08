За неделю ВСУ выпустили по территории ДНР 874 боеприпаса

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-08T12:51:46+03:00

Всего за это время было зафиксировано 85 нарушений со стороны Украины

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Украинские военные за прошедшую неделю 85 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- В период с 1 по 7 апреля зафиксировано 85 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Общее количество примененных по территории ДНР боеприпасов – 874, что составило 77 ящиков или 3,84 тонны, - комментирует Якубов.

Также он добавил, что на территорию Республики ВСУ выпустили 224 мины калибра 120 мм и 82 мм. Повреждено 12 жилых домов, пострадали и здания инфраструктуры. От обстрелов ВСУ был ранен один житель.

Напомним, что ранее сообщалось об обстреле Старомихайловки, что находится на западной окраине Донецка. ВСУ обстреляли жилой поселок из минометов. Украинские силовики в общей сложности выпустили 17 гранат.

ИСТОЧНИК KP.RU