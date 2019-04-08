2019-04-08T12:51:46+03:00
Политика

За неделю ВСУ выпустили по территории ДНР 874 боеприпаса

Всего за это время было зафиксировано 85 нарушений со стороны Украины
Анастасия Родионова
Поделиться:
Комментарии: comments1
По территории ДНР выпущено 874 боеприпаса. Фото: arhano.ruПо территории ДНР выпущено 874 боеприпаса. Фото: arhano.ru
Изменить размер текста:

Украинские военные за прошедшую неделю 85 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- В период с 1 по 7 апреля зафиксировано 85 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Общее количество примененных по территории ДНР боеприпасов – 874, что составило 77 ящиков или 3,84 тонны, - комментирует Якубов.

Также он добавил, что на территорию Республики ВСУ выпустили 224 мины калибра 120 мм и 82 мм. Повреждено 12 жилых домов, пострадали и здания инфраструктуры. От обстрелов ВСУ был ранен один житель.

Напомним, что ранее сообщалось об обстреле Старомихайловки, что находится на западной окраине Донецка. ВСУ обстреляли жилой поселок из минометов. Украинские силовики в общей сложности выпустили 17 гранат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЛНР проведут «тотальный диктант»
Женщина подорвалась на кладбище, потянув искусственные цветы с могилки
Два кладбища в Донецке остаются не рекомендованными для посещения
В связи с нерестом, в ДНР запрещен промышленный лов рыбы
Подготовка к 9 мая 2019 в Луганске: начались первые репетиции Парада Победы
9 апреля пройдет прямая линия с заместителем директора Республиканского центра занятости
В результате обстрела ВСУ в Старомихайловке ранена пенсионерка
Полиция Луганска об искоренении незаконной торговли: Такие рейды проводятся для благоустройства города
В Луганске загорелся автобус: пострадала женщина
Фильм «Крепость» о взятии здания СБУ презентовали в ЛНР
В Донецке стартовал IT-конкурс среди детей с призовым фондом почти 700 тысяч рублей
В Луганске отмечают пятую годовщину взятия здания СБУ
На высоковольтной опоре в ЛНР погиб подросток
В Донбассе по-прежнему не работают два украинских пункта пропуска
Вблизи Марьинки обнаружены противотанковые мины