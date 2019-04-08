2019-04-08T12:21:40+03:00
Политика

Студенты из ЛНР создадут «Живую книгу» о событиях на Луганщине

За основу книги взяты рассказы свидетелей боевых действий 2014 года
Екатерина Сорока
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Мероприятие проходило в историческом музее Антрацитовского факультета горного дела и транспорта Луганского национального университета имени Владимира Даля. Фото: gtrklnr.comМероприятие проходило в историческом музее Антрацитовского факультета горного дела и транспорта Луганского национального университета имени Владимира Даля. Фото: gtrklnr.com
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Идея создания «Живой книги» о судьбах мирных жителей на Донбассе в 2014 году возникла у студентов Луганского национального университета на встрече с участниками боевых действий, во время празднования пятилетия со дня создания ЛНР.

– Их подвиг не должен быть забыт, потерян на общем фоне исторической панорамы, поэтому общими усилиями средств массовой информации, сотрудников исторического музея, активных граждан города и студентов факультета горного дела и транспорта было решено выполнить поставленную задачу в кратчайшие сроки, – отметил один из студентов.

После услышанных историй студенты не смогли стоять в стороне и решили создать масштабный проект, который в последствии получил название «Живая книга». Он заключается в том, что студенты сделают книгу, в которой будут собраны истории, рассказы и судьбы мирных жителей и военных, которые с первых дней встали на защиту своей Родины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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