2019-04-08T12:16:50+03:00
Общество

Первый общереспубликанский субботник: жители ДНР занялись благоустройством городов

Следующий запланирован на 20 апреля
Анастасия Родионова
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Субботник прошел 6 апреля. Фото: gorlovka.todayСубботник прошел 6 апреля. Фото: gorlovka.today
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В ходе общереспубликанского субботника, который прошел в столице Донецкой Народной Республики 6 апреля, дончане очистили от мусора больше пяти миллионов квадратных метров территории города. Во время субботника была расчищены улицы и стихийные свалки, высажены деревья, кустарники и цветы.

- Было вывезено более 460 кубических метров мусора и листвы. Кроме того, работники коммунальных служб города высадили 313 деревьев, 377 кустарников, 2 373 саженца цветущих растений, засеяли свыше 204 квадратных метров газона, - сообщили в мэрии города Донецка.

Также в мэрии добавили, что к работам по благоустройству Донецка присоединились первый заместитель главы администрации Донецка Николай Волков, заместитель мэра города Тимур Артеменко и другие работники горадминистрации.

Администрация города приглашает всех желающих вновь присоединиться к масштабной уборке 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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