Хлебное дело: в ДНР обязали фермера передать в закрома Республики 7 тонн пшеницы

СЕГОДНЯ 20:41 2019-04-07T20:45:35+03:00

Прокуратура и суд выявили, что он не выполнил обязательства перед госрезервом

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По требованию Амвросиевской межрайонной прокуратуры Арбитражный суд ДНР обязал предпринимателя выполнить обязательства перед Государственным резервным фондом Республики и передать 7,381 тонн пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры ДНР.

- Было установлено, что ответчик, как сельхозпроизводитель, получил гуманитарный груз - аммиачную селитру в количестве 5 тонн для проведения комплекса полевых работ и соблюдения агротехнических мероприятий, - говорится в сообщении. - При этом он обязался передать сельскохозяйственную продукцию (зерно пшеницы) в Государственный резервный фонд для наполнения государственного материального резерва Республики. Однако, свои обязательства перед государством не выполнил, что и явилось основанием для обращения прокурора в суд с иском о понуждении ответчика к выполнению взятых на себя обязательств.

В резервный фонд будет передано 7,381 тонн зерна пшеницы 3-го класса. Пшеница такого качества используется для приготовления хлеба.

Напомним, что в ДНР из-за низкого урожая зерновых в 2018 году выросли цены на хлеб и муку. Ситуацию на рынке правительству удалось стабилизировать. Но до нового урожая важно сохранить запасы зерна в Республике. Поэтому в конце марта было принято решение о временном запрете вывоза из ДНР зерна пшеницы и ячменя.

ИСТОЧНИК KP.RU