От 4 до 5 тысяч гривен – цена «услуг» сотрудников Пенсионного фонда для переселенцев Донбасса

СЕГОДНЯ 19:56 2019-04-07T19:56:24+03:00

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История с работниками Бахмутско-Лиманского объединенного управления ПФУ в Донецкой области прогремела осенью прошлого года. Сотрудники полиции раскрыли целую группировку, которая оказывала «помощь» переселенцам в оформлении пенсионных выплат. Не бесплатно, конечно. И вот на днях в пресс-службе областной прокуратуры сообщили о завершении досудебного расследования и передаче дела в суд.

- В течение 2017-2018 годов на территории Бахмута действовало преступное объединение, члены которого систематически получали неправомерную выгоду от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в основном – это были пожилые люди, в размере от 4 до 5,5 тысяч гривен за внеочередные подачи заявлений о назначении и восстановлении пенсий и своевременное проведение социальных выплат, – говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования было установлено 26 случаев получения взяток, а общая их сумма составила 122 тысяч 650 гривен. Сейчас двое из обвиняемых находятся под домашним арестом, еще за двоих – организатора и одного из должностных лиц внесены залоги в размере 352,4 тыс. грн и 147 тыс. 280 грн.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Впрочем, эта громкая история никак не изменит систему поборов с пенсионеров из республик Донбасса. Она будет существовать до тех пор, пока власти Киева не перестанут создавать искусственные трудности на пути получения законных выплат. Не случайно в городах ДНР и ЛНР полно объявлений о «помощи» в решении пенсионных проблем на территории Украины, а также проезде без очереди через КПП…

ИСТОЧНИК KP.RU