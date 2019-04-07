Украинская армия ужесточила обстрелы ДНР из-за приезда в Донбасс посла Литвы

СЕГОДНЯ 19:03 2019-04-07T19:03:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинское командование, воспользовавшись отвлечением внимания мирового сообщества от конфликта на Донбассе на президентскую гонку в Украине, активизировало вооруженные провокации вдоль всей линии соприкосновения сторон.

- Увеличение количества нарушений «странным образом» совпадает с прибытием в зону ООС различного рода международных организаций, - считает начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. - В качестве примера можно привести визит литовской делегации во главе с послом Литвы на Украине Марюсом Януконисом, который в период с 6 по 10 апреля будет осуществлять мониторинг обстановки в зоне конфликта.

По данным Безсонова, Януконис уже приезжал в Донбасс 19 марта. Тот визит также характеризовался существенным увеличением количества нарушений со стороны ВСУ. Так, 19 марта в результате обстрела поселка Гольмовский повреждение получили четыре жилых дома и повреждено остекление школы №77. А 6 апреля - в первый день визита литовской делегации - получил ранение мирный житель Донецка, также повреждения получила городская больница № 21 столицы.

- Украинское военное командование использует визиты иностранных делегаций с целью демонстрации мировой общественности усиления вооруженного противостояния в Донбассе, получения дополнительных финансовых и материальных средств, а также попытки вынудить нас ответить на вооруженные провокации, - сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР. - Смею заверить украинских командиров в бесперспективности такого рода провокаций. Мы не стреляем по жилым кварталам и объектам жизнеобеспечения, а точечно наносим ответный огонь по позициям противника, осмелившихся направить оружие в сторону Республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/701706" frameborder="0"></iframe> Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал, чем обернулся для Донбасса приезд литовской делегации.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU