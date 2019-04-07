2019-04-07T18:10:17+03:00
Политика

Представитель ОБСЕ назвал главную проблему восстановления моста у Станицы Луганской

Тони Фриш сегодня побывал на пункте перехода
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
По деревянным настилам крайне затруднительно передвигаться старикам, женщинам и детям. Фото: lug-info.comПо деревянным настилам крайне затруднительно передвигаться старикам, женщинам и детям. Фото: lug-info.com
Изменить размер текста:

- Мост в плохом состоянии. Я здесь уже не первый раз, но я всегда надеюсь, что рано или поздно будет здесь постоянный мост, – рассказал координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш. – У нас есть идеи и планы, которые уже обсуждались. Собирались сделать металлический жесткий мост. Но есть загвоздка: представители отдельных районов (ЛНР) хотят мост шириной в три метра, чтобы могла проехать скорая помощь в случае необходимости, но нет согласования этого вопроса с украинской стороной.

Тони Фриш обратил внимание на то, что людям преклонного возраста, детям и женщинам крайне затруднительно пересекать линию соприкосновения по деревянным настилам, уложенным на месте обрушенного пролета моста.

Представитель ОБСЕ также отметил необходимость открытия дополнительных пунктов пропуска на других участках линии соприкосновения.

- Мы обсуждали Станицу Луганскую, Золотое, Попасную, а также Счастье. Я буду рад, ели еще какой-то из них откроется, это будет важный шаг, - рассказал Фриш.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24