В ЛНР на опоре ЛЭП погиб 13-летний подросток
В городе Вахрушево (подчинен городскому совету города Красный Луч) погиб ребенок. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
- От дежурного больницы скорой медпомощи поступило сообщение о гибели ребенка 2005 года рождения. Причина – поражение электрическим током на металлической опоре ЛЭП, – говорится в сообщении.
Другие подробности на данный момент не сообщаются.
Также в спасательном ведомстве рассказали об еще одном резонансном происшествии.
- От дежурной Стахановской центральной горбольницы поступило сообщение об отравлении угарным газом 4 человек:
- мужчина 1968 г.р. - тяжёлое состояние кома;
- женщина 1953 г.р. – состояние средней тяжести;
- женщина 1975 г.р. – состояние средней тяжести;
- ребёнок 2005 г.р. – состояние средней тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU