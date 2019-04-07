В ЛНР на опоре ЛЭП погиб 13-летний подросток

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-07T16:27:58+03:00

Пока неизвестна причина, почему подросток полез в опасную зону. Фото: voicesevas.ru

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В городе Вахрушево (подчинен городскому совету города Красный Луч) погиб ребенок. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- От дежурного больницы скорой медпомощи поступило сообщение о гибели ребенка 2005 года рождения. Причина – поражение электрическим током на металлической опоре ЛЭП, – говорится в сообщении.

Другие подробности на данный момент не сообщаются.

Также в спасательном ведомстве рассказали об еще одном резонансном происшествии.

- От дежурной Стахановской центральной горбольницы поступило сообщение об отравлении угарным газом 4 человек:

- мужчина 1968 г.р. - тяжёлое состояние кома;

- женщина 1953 г.р. – состояние средней тяжести;

- женщина 1975 г.р. – состояние средней тяжести;

- ребёнок 2005 г.р. – состояние средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU