Пятилетие ДНР: по Донецку проехала колонна из пятисот автомобилей и мотоциклов

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-07T15:19:56+03:00

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После торжественного митинга у здания Дома правительства в Донецке стартовал автопробег. Полуторакилометровая колонна из пятисот автомобилей и мотоциклов проехала по улице Артема от библиотеки имени Крупской к театру оперы и балета, а оттуда двинулась в сторону Шахтерской площади и Киевского проспекта. Автопробег финишировал в районе разрушенного в боях Путиловского моста неподалеку от столичного аэропорта.

- Ощущение мощи и сплоченности, - поделился один из участников пробега дончанин Андрей. – По дороге нас приветствовали жители, махали руками. Улыбались. Такое ощущение, что снова вернулись в апрель 14-го. И теперь живем надеждой, что наконец-то закончится война, а наша Республика получит признание.

Напомним, что пять лет назад протесты жителей Донбасса против госпереворота в Киеве привели к провозглашению Донецкой Народной Республики. 7 апреля была зачитана Декларация о государственной самостоятельности ДНР. Было принято первое решение Верховного Совета ДНР – о проведении 11 мая референдума о самоопределении.

ИСТОЧНИК KP.RU