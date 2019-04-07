В Донецке проходит акция «2 000 шагов к твоему здоровью»

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-07T13:14:23+03:00

Дончанам могут измерить артериальное давление и определить уровень глюкозы в крови. Фото: rosmeddv.ru

Изменить размер текста: A A

Необычная акция стартовала в 12 часов (продлится до 16 часов) в столичном парке имени Щербакова. Министерство здравоохранения Республики совместно с администрацией Донецка проводит для жителей и гостей столицы акцию «2 000 шагов к твоему здоровью». Она приурочена ко Всемирному дню здоровья.

Дончане могут пройти исследования: измерение артериального давления, определение уровня глюкозы в крови, анонимный экспресс-тест на ВИЧ, маммография, определение индекса массы тела.

Также проводятся всеобщая зарядка, анонимное анкетирование на знание жителей о здоровом образе жизни, конкурс для детей мелового рисунка на асфальте на тему здорового образа жизни. Дончанам рахдают информационно-методические материалы по профилактике неинфекционных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU