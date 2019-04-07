Денис Пушилин: Нам нужна Большая Россия, нужно возвращение на Родину!

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-07T12:05:08+03:00

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7 апреля в Донецке у Дома правительства на митинг по случаю пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики собрались более 10 тысяч жителей. К участникам торжественного мероприятия обратился Глава Республики Денис Пушилин. Об этом сообщает пресс-служба руководителя государства.

- Прошло уже пять лет, как была провозглашена Донецкая Народная Республика. Сколько было событий у нашего государства – трудно даже представить, - сказал Денис Пушилин. - И сегодня мы собрались, чтобы вспомнить, как в один из таких же дней мы пришли на митинг. Мы поняли, что уже по-другому поступить не можем. Пришли именно к этому зданию. И каждый из наших единомышленников, заходя в это здание, понимал: пути назад уже нет. Донецкая Народная Республика существует, мы с вами есть! Мы продолжаем идти к тем целям, которые провозглашали! Нам нужна Большая Россия, нужно возвращение на Родину. Очень часто на митингах тогда звучало: «Крым! Донбасс! Россия!», «Референдум!»… Наш путь дольше, но у нас все с вами получится!

После митинга сотни автомобилей объединились в колонну для участия в автопробеге по центральным улицам Донецка в направлении Путиловского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU