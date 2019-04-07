2019-04-07T11:17:55+03:00
Политика

Киевские силовики в два раза усилили обстрелы ДНР

В минувшие сутки ВСУ выпустили по территории Республики почти 200 боеприпасов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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ВСУ наращивают обстрелы ДНР. Фото: facebook.com/pressjfo.ВСУ наращивают обстрелы ДНР. Фото: facebook.com/pressjfo.
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- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 18 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 191 единица, — сообщили сегодня в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК).

ВСУ применяли минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Напомним, что в предыдущие сутки по ДНР было выпущено 102 боеприпаса.

Под огонь попали: поселки шахты им. Гагарина и Доломитное на окраинах Горловки; поселки Александровка, Старомихайловка, Жабичево, села Веселое, Спартак и Минеральное в пригородах Донецка, Ясиноватая, Докучаевск и село Октябрь на юге Республики.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение:

Горловское направление: БМП/БТР – 1 раз (10 выстрелов); АГС – 1 раз (10 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 1 раз.

Донецкое направление: минометы 120 мм – 4 раза (20 мин); минометы 82 мм – 3 раза (8 мин); БМП/БТР – 3 раза (50 выстрелов); РПГ/СПГ – 4 раза (10 гранат); АГС – 5 раз (75 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 7 раз; стрелковое оружие – 8 раз.

Мариупольское направление: минометы 120 мм – 1 раз (8 мин).

В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» в Донецке осколочные ранения получил мужчина, 1963 г.р., проживающий по улице Максимельяновской, 30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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