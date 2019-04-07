2019-04-07T10:53:44+03:00
Политика

Дончане празднуют пятилетие провозглашения ДНР

В Донецке проходит митинг, а после него начнется масштабный автопробег
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Тысячи дончан пришли на празднование пятилетия провозглашения РеспубликиТысячи дончан пришли на празднование пятилетия провозглашения РеспубликиФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Сегодня жители ДНР отмечают пятую годовщину провозглашения государства. Торжества начались с митинга. К дому правительства пришли тысячи дончан. На мероприятии присутствуют члены правительства, депутаты Народного совета, руководители местных администраций, активисты общественных движений. Перед собравшимися выступил Глава ДНР Денис Пушилин.

В честь праздника в Донецке пройдет ряд мероприятий. Так, по завершении митинга в 11 часов начнется масштабный автопробег по центральным улицам Донецка.

Напомним. что пять лет назад протесты жителей Донбасса против госпереворота в Киеве привели к провозглашению Донецкой Народной Республики. 7 апреля была зачитана Декларация о государственной самостоятельности ДНР. Было принято первое решение Верховного Совета ДНР – о проведении 11 мая референдума о самоопределении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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