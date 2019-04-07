Ночной кошмар: украинские военные выпустили 19 мин по пригороду Горловки

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-07T10:15:32+03:00

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- С 03:15 по 03:45 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) в направлении населенного пункта Михайловка – пригороду Горловки. Выпущено 19 мин калибром 120 мм, — сообщил сегодня руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Огонь велся со стороны села Новгородское. Сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Напомним, что накануне украинские военные обстреляли в Горловке поселок шахты имени Гагарина. Огонь велся из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В одном из частных домов - на улице Маршала Гречко № 40 - повреждено остекление, а также бытовая техника.

ИСТОЧНИК KP.RU