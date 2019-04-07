2019-04-07T09:14:21+03:00
Политика

ООН и Красный Крест привезли в ДНР 245 тонн продуктов и стройматериалов

Гуманитарная помощь в основном направляется жителям прифронтовых районов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Красный Крест регулярно привозит в Донбасс продуктовые наборы для жителей прифронтовых районов. Фото: vk.com/icrc_donbassКрасный Крест регулярно привозит в Донбасс продуктовые наборы для жителей прифронтовых районов. Фото: vk.com/icrc_donbass
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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международный комитет Красного Креста (МККК) продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям республик Донбасса. На этой неделе через КПВВ «Новотроицкое» и «Еленовка» были доставлены две партии грузов.

8 грузовиков от МККК привезли 160 тонн продуктов питания. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило 6 грузовиков с сантехникой и строительными материалами общим весом более 85 тонн. Эта помощь в основном направляется жителям прифронтовых районов.

Также международные благотворительные организации активно сотрудничают в вопросах оказания помощи жителям Донбасса с Уполномоченным по правам человека в ДНР Дарьей Морозовой.

Кстати, по информации пресс-службы офиса МККК в Донецке, выдача гуманитарной помощи для жителей Куйбышевского района Донецка, чьи дома пострадали в результате боевых действий, состоится с 9 по 12 апреля с 11:00 до 16:00 по адресу: г. Донецк, ул. Степаненко, 4а, ДК им. Т.Г. Шевченко. Перечень улиц, а также списки получателей можно уточнить в администрации Куйбышевского района.

Телефоны горячей линии офиса МККК в Донецке: 0-800-300-185, 071-310-57-47.

ИСТОЧНИК KP.RU

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