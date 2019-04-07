Киевские силовики обстреляли в ЛНР Хорошее и Фрунзе

СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-07T08:10:25+03:00

Огонь велся из 152-мм и 125-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

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В пресс-службе Народной милиции ЛНР сегодня сообщили о ситуации на линии разграничения за минувшие сутки. Украинская армия 10 раз обстреливала позиции защитников Республики. Причем применялась крупнокалиберная артиллерия.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе, Донецкий и Калиново, сел Пришиб, Нижнее Лозовое и Хорошее.

Огонь велся из 152-мм и 125-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в регионе. Но ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия.

ИСТОЧНИК KP.RU