Киевские силовики обстреляли в ЛНР Хорошее и Фрунзе
В пресс-службе Народной милиции ЛНР сегодня сообщили о ситуации на линии разграничения за минувшие сутки. Украинская армия 10 раз обстреливала позиции защитников Республики. Причем применялась крупнокалиберная артиллерия.
Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе, Донецкий и Калиново, сел Пришиб, Нижнее Лозовое и Хорошее.
Огонь велся из 152-мм и 125-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в регионе. Но ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия.
ИСТОЧНИК KP.RU