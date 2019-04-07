Погода в Донецке: 7 апреля будет солнечно, до 16 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:09 2019-04-07T07:09:25+03:00

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В воскресенье, 7 апреля, в Донецке сохранится теплая погода. Синоптики обещают днем малооблачную погоду без осадков. Утром температура воздуха будет находиться в пределах от 3 до 10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Вечером столбики термометров покажут плюс 8.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в восточном и юго-восточном направлениях со скоростью до 4 метров в секунду. Порывы – до 9 метров в секунду.

7 апреля отмечается праздник Благовещенья Пресвятой Богородицы. «На Благовещение весна зиму поборола», — считают в народе, хотя известны и знаменитые благовещенские морозы. В этот день происходит третья встреча весны. Если 7 апреля ветер, иней и туман — к урожайному году. Если снег на крышах есть, так будет он еще через месяц в поле. Если Благовещенье холодное — жди сорок морозов по утрам. На Благовещение гроза — к теплому лету. Небо безоблачное, солнце яркое — быть лету грозному; оттепель — много морозов впереди. Если на Благовещенье ночь теплая — весна ранняя будет. Для рыболовов этот день хорош — на Благовещенье рыба хорошо ловится.

ИСТОЧНИК KP.RU