Тони Фриш пообщался с украинскими пленными в Луганске: Они могут высказаться и объясниться - это важно

СЕГОДНЯ 22:16 2019-04-06T22:16:49+03:00

Также он ознакомился с ситуацией на поврежденном мосту в районе Станицы Луганской

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Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Тони Фриш встретился с украинскими пленными в Луганске.

- У нас всегда есть возможность поговорить с удерживаемыми лицами, они всегда могут сказать, что их беспокоит или какие у них есть нужды. Эти интервью проходят в конфиденциальной обстановке, - заявил тони Фриш. - Важно то, что у нас есть возможность поговорить с людьми, чтобы они могли объясниться.

Он отметил, что прошедшие встречи были весьма продуктивными. Также Фриш ознакомился с ситуацией на поврежденном мосту в районе Станицы Луганской.

Кстати, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Луганской народной Республики Ольга Кобцева заявила о готовности Республики восстановить мост в районе Станицы Луганской.

- Мы подтвердили свою готовность, но для этого необходимо согласие Украины, - сообщила Кобцева.

ИСТОЧНИК KP.RU