В Луганске стартовал ремонт дорог
Сейчас дорожники Луганска готовят дорогу к укладке асфальта в районе Краснодонского выезда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска.
- Четыре звена специалистов эксплуатационно-линейного управления автодорог готовят к предстоящей укладке горячего асфальтобетона участок проезжей части в районе Краснодонского выезда, - рассказал начальник ГКП «ЭЛУА» Евгений Левтеров.
Также он добавил, что на очереди - ремонт подъездных путей к городским кладбищам, а также реставрация городских улиц.
Всего в этом году в Луганске отремонтируют не менее 78 тысяч квадратных метров дорог.
В Луганске стартовал ремонт дорог. Видео: столичная администрация.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU