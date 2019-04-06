СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-06T16:35:38+03:00

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Сейчас дорожники Луганска готовят дорогу к укладке асфальта в районе Краснодонского выезда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска.

- Четыре звена специалистов эксплуатационно-линейного управления автодорог готовят к предстоящей укладке горячего асфальтобетона участок проезжей части в районе Краснодонского выезда, - рассказал начальник ГКП «ЭЛУА» Евгений Левтеров.

Также он добавил, что на очереди - ремонт подъездных путей к городским кладбищам, а также реставрация городских улиц.

Всего в этом году в Луганске отремонтируют не менее 78 тысяч квадратных метров дорог.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/701619" frameborder="0"></iframe> В Луганске стартовал ремонт дорог. Видео: столичная администрация.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU