2019-04-06T16:35:38+03:00
Общество

В Луганске стартовал ремонт дорог

Глава Луганска поручил отремонтировать дороги к майским праздникам [видео]
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Луганске стартовал ремонт дорог. Фото: cxid.infoВ Луганске стартовал ремонт дорог. Фото: cxid.info
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Сейчас дорожники Луганска готовят дорогу к укладке асфальта в районе Краснодонского выезда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска.

- Четыре звена специалистов эксплуатационно-линейного управления автодорог готовят к предстоящей укладке горячего асфальтобетона участок проезжей части в районе Краснодонского выезда, - рассказал начальник ГКП «ЭЛУА» Евгений Левтеров.

Также он добавил, что на очереди - ремонт подъездных путей к городским кладбищам, а также реставрация городских улиц.

Всего в этом году в Луганске отремонтируют не менее 78 тысяч квадратных метров дорог.

В Луганске стартовал ремонт дорог. Видео: столичная администрация.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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