Обстрелы ЛНР: ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-06T09:29:13+03:00

ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: novorosinform.org

Под огнем ВСУ оказались Фрунзе, Донецкий, Желобок и Лозовое

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ВСУ пять раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции Республики.

- Обстрелам подверглись районы поселков Фрунзе и Донецкий, сел Желобок и Лозовое, - сказали в НМ ЛНР. - ВСУ вели огонь вели из 120- и 82-иллиметровых минометов, вооружения БМП и автоматических гранатометов АГС.

Напомним, что вчера украинские силовики пять раз за сутки нарушили «перемирие». Обстрелам подверглись районы Кировска, поселка Фрунзе, сел Смелое и Логвиново. ВСУ обстреливали из 122-миллиметровых арторудий, 120- и 82-миллиметровых минометов.

ИСТОЧНИК KP.RU