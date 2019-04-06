2019-04-06T09:29:13+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие»

Под огнем ВСУ оказались Фрунзе, Донецкий, Желобок и Лозовое
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
ВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: novorosinform.orgВСУ пять раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: novorosinform.org
Изменить размер текста:

ВСУ пять раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции Республики.

- Обстрелам подверглись районы поселков Фрунзе и Донецкий, сел Желобок и Лозовое, - сказали в НМ ЛНР. - ВСУ вели огонь вели из 120- и 82-иллиметровых минометов, вооружения БМП и автоматических гранатометов АГС.

Напомним, что вчера украинские силовики пять раз за сутки нарушили «перемирие». Обстрелам подверглись районы Кировска, поселка Фрунзе, сел Смелое и Логвиново. ВСУ обстреливали из 122-миллиметровых арторудий, 120- и 82-миллиметровых минометов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки 20 раз нарушили «режим тишины»
Проверка слуха: затоплено ли метро в Донецке?
Подготовка к 9 мая 2019 в Луганске: ветеранам увеличили разовую денежную помощь
За неделю ВСУ выпустили по ЛНР почти 1000 боеприпасов
ОБСЕ фиксирует обстрелы ЛНР с украинской стороны
Министерства ДНР посоревнуются в автоспорте
В центре Донецка высадили две тысячи роз
20 апреля в Луганске выступил российский иллюзионист Рахимжан Жуматаев
За четыре месяца на украинских пропускных пунктах погибло 36 жителей Донбасса
Участники «Юнармии» примут участие в параде ко Дню Победы
ДТП в Горловке: из-за пьяного водителя пострадало шесть человек
В результате обстрела ВСУ повреждены два жилых дома в Коминтерново
ВСУ перебросили в Донбасс танки и гаубицы
«Подарок для бойца»: молодежь ЛНР готовит посылки солдатам к Пасхе
В ДНР создали патриотическое движение «Молодая Гвардия – Юнармия»
В ЛНР обнаружен очередной оружейный тайник
В ДНР обезвредили больше сорока взрывоопасных предметов
В донецкой филармонии выступит скрипач из России Петр Лундстрем
ВСУ открыли огонь по Спартаку
Дети на каникулах: за время школьных выходных в ДНР произошло три ДТП с участием подростков
«Мода без границ»: Молодые дизайнеры поборются в Донецке за главный приз - 528 тысяч рублей
Координатор от ОБСЕ Тони Фриш посмотрел, как содержатся украинские военнопленные
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Мы готовы к обмену пленными по формуле «всех на всех»