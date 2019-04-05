За неделю ВСУ выпустили по ЛНР почти 1000 боеприпасов
За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины 42 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ЛНР почти 1000 боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Республики Андрей Марочко.
- В течение минувшей недели украинские силовики 42 раза нарушили режим прекращения огня. При обстрелах противник применял запрещенную Минскими соглашениями 122-миллиметровую артиллерию, 120 и 82-миллиметровые минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных видов, вооружение БМП, крупнокалиберное и стрелковое оружие, - заявил Марочко, отметив, что всего по территории Республики было выпущено почти тысячу боеприпасов.
Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись 13 населенных пунктов и район памятника князю Игорю.
- Под огонь ВСУ попадали Лозовое, Калиновка, Логвиново, Веселогоровка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Золотое-5, Кировск, Голубовское, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Смелое, район памятника князю Игорю, - рассказал Андрей Марочко.
Представитель оборонного ведомства Республики рассказал, что приказы на открытие огня отдавали командир 30-й механизированной бригады ВСУ полковник Иван Гараз, командир 54-й механизированной бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко, командир 10-й горно-штурмовой бригады полковник Василий Зубанич, командир 25-й воздушно-десантной бригады полковник Олег Зенченко.
ИСТОЧНИК KP.RU