2019-04-05T18:42:01+03:00
Политика

За неделю ВСУ выпустили по ЛНР почти 1000 боеприпасов

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Республики Андрей Марочко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Обстрелу подверглись 13 населенных пунктов и район памятника князю ИгорюОбстрелу подверглись 13 населенных пунктов и район памятника князю ИгорюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины 42 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ЛНР почти 1000 боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Республики Андрей Марочко.

- В течение минувшей недели украинские силовики 42 раза нарушили режим прекращения огня. При обстрелах противник применял запрещенную Минскими соглашениями 122-миллиметровую артиллерию, 120 и 82-миллиметровые минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных видов, вооружение БМП, крупнокалиберное и стрелковое оружие, - заявил Марочко, отметив, что всего по территории Республики было выпущено почти тысячу боеприпасов.

Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись 13 населенных пунктов и район памятника князю Игорю.

- Под огонь ВСУ попадали Лозовое, Калиновка, Логвиново, Веселогоровка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Золотое-5, Кировск, Голубовское, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Смелое, район памятника князю Игорю, - рассказал Андрей Марочко.

Представитель оборонного ведомства Республики рассказал, что приказы на открытие огня отдавали командир 30-й механизированной бригады ВСУ полковник Иван Гараз, командир 54-й механизированной бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко, командир 10-й горно-штурмовой бригады полковник Василий Зубанич, командир 25-й воздушно-десантной бригады полковник Олег Зенченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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