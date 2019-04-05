2019-04-05T18:34:09+03:00
Политика

ОБСЕ фиксирует обстрелы ЛНР с украинской стороны

Об этом сообщили официальный представитель Народной милиции Республики Андрей Марочко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: krpress.ruФото: krpress.ru
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- Результаты обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов Республики также регулярно фиксируют наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел Глубокого, который производился 29 марта. В отчете говорится о множестве выбитых окон, пробоин в стенах зданий и свежих воронок в результате обстрела со стороны ВСУ.

- 30 марта наблюдатели СММ также зафиксировали в Золотом-5 выбитые окна, пробоины в стенах, воронки, повреждения линий электропередачи и газопровода, - говорит Марочко. - Днем позже наблюдатели зафиксировали разрушения кровли одноэтажного дома по улице Первомайской в Золотом-5", - добавил подполковник.

По словам Марочко, эти факты доказывают, что Киев не заинтересован в решении конфликта на Донбассе мирным путем, а пафосные заявления украинского политического руководства о беспрекословном соблюдении Минских соглашений являются лишь выдумкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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