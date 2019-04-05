ОБСЕ фиксирует обстрелы ЛНР с украинской стороны
- Результаты обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов Республики также регулярно фиксируют наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел Глубокого, который производился 29 марта. В отчете говорится о множестве выбитых окон, пробоин в стенах зданий и свежих воронок в результате обстрела со стороны ВСУ.
- 30 марта наблюдатели СММ также зафиксировали в Золотом-5 выбитые окна, пробоины в стенах, воронки, повреждения линий электропередачи и газопровода, - говорит Марочко. - Днем позже наблюдатели зафиксировали разрушения кровли одноэтажного дома по улице Первомайской в Золотом-5", - добавил подполковник.
По словам Марочко, эти факты доказывают, что Киев не заинтересован в решении конфликта на Донбассе мирным путем, а пафосные заявления украинского политического руководства о беспрекословном соблюдении Минских соглашений являются лишь выдумкой.
ИСТОЧНИК KP.RU