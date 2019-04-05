2019-04-05T16:38:18+03:00
Общество

Министерства ДНР посоревнуются в автоспорте

Заезд пройдет 13 апреля
Анастасия Родионова
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В Республике стали популярными соревнования по автоспортуВ Республике стали популярными соревнования по автоспортуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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13 апреля в Донецке пройдут Республиканские соревнования по автомобильному спорту. Впервые состязание состоится среди министерств и ведомств ДНР.

- В программе прописаны соревнования по автомобильному многоборью. Зрители смогут увидеть выступления приглашенных музыкальных коллективов, также будут проведены конкурсы для гостей мероприятия, - сообщает федерация автомобильного спорта Республики.

Зарегистрироваться и принять участие можно будет с 10.00, а торжественное открытие состоится в 12.00 по адресу г. Донецк, проспект Мира 14А (парковка возле гостиницы Виктория).

Напомним, что автомногоборье является популярным спортом в Республике. Неоднократно проводятся чемпионаты ДНР по автомобильному спорту, которые собирают автолюбителей из разных городов Республики. И только лучшие становятся победителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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