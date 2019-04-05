2019-04-05T16:17:27+03:00
Звезды

20 апреля в Луганске выступил российский иллюзионист Рахимжан Жуматаев

Об этом сообщили в министерстве культуры ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: vk.com/Рахимжан ЖуматаевФото: vk.com/Рахимжан Жуматаев
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В министерстве культуры ЛНР сообщили, что 20 апреля в луганском цирке выступит иллюзионист из России Рахимжан Жуматаев.

- В программе праздника, помимо представления, запланирован мастер-класс по сценической магии, который проведет наш гость из России Рахимжан Жуматаев, - говорится в сообщении. - В нем также примут участие наши выпускники академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского.

В ведомстве отметили, что мастер-класс даст и дрессировщик из Египта Хамада Кута, который сейчас выступает у нас с программой «Сокровища Египта».

- Представление и мастер-классы пройдут бесплатно для всех желающих, - заявил директор луганского цирка.

Начало – в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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