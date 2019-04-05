20 апреля в Луганске выступил российский иллюзионист Рахимжан Жуматаев
В министерстве культуры ЛНР сообщили, что 20 апреля в луганском цирке выступит иллюзионист из России Рахимжан Жуматаев.
- В программе праздника, помимо представления, запланирован мастер-класс по сценической магии, который проведет наш гость из России Рахимжан Жуматаев, - говорится в сообщении. - В нем также примут участие наши выпускники академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского.
В ведомстве отметили, что мастер-класс даст и дрессировщик из Египта Хамада Кута, который сейчас выступает у нас с программой «Сокровища Египта».
- Представление и мастер-классы пройдут бесплатно для всех желающих, - заявил директор луганского цирка.
Начало – в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU