За четыре месяца на украинских пропускных пунктах погибло 36 жителей Донбасса

СЕГОДНЯ 15:50 2019-04-05T15:50:27+03:00

Эртурул Апакан также добавил, что гражданское население Донбасса «до сих пор вынуждено платить слишком высокую цену». Фото: infocenter-odessa.com

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С начала 2019 года специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксирована ряд нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, которые сопровождались человеческими жертвами. Но это не единственная причина смертности. Так, на КПВВ в Донбассе уже зафиксировано 36 случаев смерти. Об этом заявил глава СММ ОБСЕ Эртурула Апакан.

- За этот год инциденты, связанные с минами и боеприпасами, а также нарушение режима прекращения огня, количество которых постоянно колеблется, уже унесли жизни 20 гражданских лиц. Кроме того, с начала зимы во время пересечения линии соприкосновения по естественным причинам умерло 16 человек, преимущественно пожилого возраста, – говорится в сообщении.

Пересечение линии разграничения это большой стресс для пожилого человека. В особенности, когда каждая поездка на территорию Украины сопровождается вымоганием взятки и запугиванием со стороны пограничников.

Доказательством жестокого обращения с пенсионерами на контрольно-пропускных пунктах является случай от 29 января, когда на линии пересечении в Донбассе скончался уже четвертый пенсионер. Причиной смерти стал стресс, вызванный эмоциональным и физическим потрясением, когда местные пограничники специально задерживали его родственников и вымогали от него деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU