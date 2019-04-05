Участники «Юнармии» примут участие в параде ко Дню Победы

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-05T15:51:34+03:00

Для «Юнармии» это первый опыт участия в масштабной акции

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Торжественным маршем на Параде Победы пройдут сто участников военно-патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия». Сегодня, на учредительной конференции об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Впервые, так как у нас подобного движения еще не было, и оно только создается, его участники – дети возрастом от 13 до 15 лет – примут участие в параде, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая в столице Республики, – комментирует Басурин.

Также он добавил, что в Параде примут участие юнармейцы из Донецка и Макеевки в парадной коробке - построении для прохождения на параде. Для ста человек сошьют специальную форму, приуроченную ко Дню Победы.

Напомним, что о создании детского-молодежного патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия» стало известно еще 29 марта. Пятого апреля объявлено о старте работы общественного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU