Участники «Юнармии» примут участие в параде ко Дню Победы
Торжественным маршем на Параде Победы пройдут сто участников военно-патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия». Сегодня, на учредительной конференции об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
- Впервые, так как у нас подобного движения еще не было, и оно только создается, его участники – дети возрастом от 13 до 15 лет – примут участие в параде, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая в столице Республики, – комментирует Басурин.
Также он добавил, что в Параде примут участие юнармейцы из Донецка и Макеевки в парадной коробке - построении для прохождения на параде. Для ста человек сошьют специальную форму, приуроченную ко Дню Победы.
Напомним, что о создании детского-молодежного патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия» стало известно еще 29 марта. Пятого апреля объявлено о старте работы общественного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU