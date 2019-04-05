В результате обстрела ВСУ повреждены два жилых дома в Коминтерново

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-05T15:23:25+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные силы Украины во второй половине дня открыли огонь по югу Республики. Под обстрел попал поселок Коминтерново. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместом центре по контролю и координации (СЦКК).

- Сегодня в 12:40 украинская армия открыли огонь со стороны Талаковки в направлении Коминтерново с применением минометов калибром 82 миллиметра и стрелкового оружия, - говорится в сообщении СЦКК.

Кроме этого, в предстаивтельстве Республики отметили, что в результате обстрела зафиксированы повреждения двух домостроений по адресам: ул. Ахматовой, 26 (возгорание веранды и кухни); ул. Победы, 7 (повреждена кровля.

- Согласно предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал. Продолжается работа по расследованию деталей инцидента, - добавил в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU