2019-04-05T15:10:58+03:00
Политика

ВСУ перебросили в Донбасс танки и гаубицы

Наблюдатели ОБСЕ насчитали больше 50 единиц военной техники
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: lugansk1.infoФото: lugansk1.info
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Больше пятидесяти единиц танков и гаубиц Вооруженные силы Украины перебрасывают в Донбасс. Об этом говорится в отчете Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

- На железнодорожной станции в Константиновке Донецкой области находилось более 50 танков и гаубиц, - говорится в сообщении.

Всего на ж/д наблюдатели насчитали 13 гаубиц «Гвоздика» калибром 122 миллиметра, 10 гаубиц «Акация» калибром 152 миллиметра, 19 танков Т-72 и 10 танков Т-64. Всего 52 единицы военной техники стояли на грузовых платформах.

Также был зафиксирован один зенитный ракетный комплекс «Оса» в районе села Приовражное Никольского района и ещё один такой комплекс на дороге M03 в пяти километрах от села Миньковка Бахмутовского района, - рассказали наблюдатели.

Также по дороге M03 украинские военные перевозили три миномёта «Сани» калибром 120 миллиметров.

- Миномёты, погружённые на грузовики, ВСУ перебрасывали на восток к линии разграничения, - подчеркнули в ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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