«Подарок для бойца»: молодежь ЛНР готовит посылки солдатам к Пасхе
Ко дню православного праздника Пасхи, молодежный совет Брянки сообщил о проведении акции "Подарок для бойца". Принять участие могут все жители ЛНР, которые хотят помочь солдатам на передовой.
- Каждый желающий может принести подарок с праздничной открыткой, пожеланием или поздравлениями с Пасхой и с Днем Победы нашим солдатам, которые сейчас стоят на защите нашей Родины - сообщают в совете.
Молодежь Луганской Народной Республики периодически проводит акции, приуроченные к праздникам. Например, участники проекта "Молодая гвардия" в Новый год и ко Дню защитника Отечества собрали для военнослужащих Народной милиции сладости и письма с рисунками.
- Для солдат на передовой такая поддержка как не зря кстати – это значительно поднимает боевой дух служащих, - сказали организаторы.
Передать посылку можно по адресу: Брянка, площадь Ленина, 9, кабинеты 301 и 302.
ИСТОЧНИК KP.RU