2019-04-05T14:33:51+03:00
Общество

«Подарок для бойца»: молодежь ЛНР готовит посылки солдатам к Пасхе

Принять участие в акции может каждый желающий
Анастасия Родионова
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Молодежный совет при администрации Брянки приступает к реализации акции. Фото: russian-vesna.ruМолодежный совет при администрации Брянки приступает к реализации акции. Фото: russian-vesna.ru
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Ко дню православного праздника Пасхи, молодежный совет Брянки сообщил о проведении акции "Подарок для бойца". Принять участие могут все жители ЛНР, которые хотят помочь солдатам на передовой.

- Каждый желающий может принести подарок с праздничной открыткой, пожеланием или поздравлениями с Пасхой и с Днем Победы нашим солдатам, которые сейчас стоят на защите нашей Родины - сообщают в совете.

Молодежь Луганской Народной Республики периодически проводит акции, приуроченные к праздникам. Например, участники проекта "Молодая гвардия" в Новый год и ко Дню защитника Отечества собрали для военнослужащих Народной милиции сладости и письма с рисунками.

- Для солдат на передовой такая поддержка как не зря кстати – это значительно поднимает боевой дух служащих, - сказали организаторы.

Передать посылку можно по адресу: Брянка, площадь Ленина, 9, кабинеты 301 и 302.

ИСТОЧНИК KP.RU

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