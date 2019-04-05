2019-04-05T15:30:54+03:00
Политика

В ЛНР обнаружен очередной оружейный тайник

Найденные боеприпасы и огнестрельное оружие было передано в центр независимых экспертиз Республики [видео]
Екатерина Сорока
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Оружейный тайник был найден инспекторами участковой полиции и сотрудниками уголовного розыска Краснолучского ГОВД МВД ЛНР. Фото: mvdlnr.ruОружейный тайник был найден инспекторами участковой полиции и сотрудниками уголовного розыска Краснолучского ГОВД МВД ЛНР. Фото: mvdlnr.ru
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3 апреля сотрудниками Краснолучского отдела полиции ЛНР был обнаружен оружейный схрон. Боеприпасы и огнестрельное оружие были надежно спрятаны в канализационном колодце вблизи заброшенного мясокомбината.

- Обнаружены и изъяты: четыре гранатомета, два выстрела к гранатометам, четыре мины, четыре пакета метательных зарядов, три килограмма пластита, четыре гранаты и один запал к гранате, - говорится в сообщении МВД ЛНР.

Найден очередной схрон с оружием в ЛНР.

Это не первый случай, когда на территории Республики обнаруживают оружейный тайник. Предыдущая подобная находка была расположена в Славяносербском районе.

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Об этом сообщили в Генеральном прокуратуре

Всего было изъято больше пяти тысяч предметов (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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