В ЛНР обнаружен очередной оружейный тайник
3 апреля сотрудниками Краснолучского отдела полиции ЛНР был обнаружен оружейный схрон. Боеприпасы и огнестрельное оружие были надежно спрятаны в канализационном колодце вблизи заброшенного мясокомбината.
- Обнаружены и изъяты: четыре гранатомета, два выстрела к гранатометам, четыре мины, четыре пакета метательных зарядов, три килограмма пластита, четыре гранаты и один запал к гранате, - говорится в сообщении МВД ЛНР.
Найден очередной схрон с оружием в ЛНР.
Это не первый случай, когда на территории Республики обнаруживают оружейный тайник. Предыдущая подобная находка была расположена в Славяносербском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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