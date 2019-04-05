В ЛНР обнаружен очередной оружейный тайник

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-05T15:30:54+03:00

Оружейный тайник был найден инспекторами участковой полиции и сотрудниками уголовного розыска Краснолучского ГОВД МВД ЛНР. Фото: mvdlnr.ru

Найденные боеприпасы и огнестрельное оружие было передано в центр независимых экспертиз Республики [видео]

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3 апреля сотрудниками Краснолучского отдела полиции ЛНР был обнаружен оружейный схрон. Боеприпасы и огнестрельное оружие были надежно спрятаны в канализационном колодце вблизи заброшенного мясокомбината.

- Обнаружены и изъяты: четыре гранатомета, два выстрела к гранатометам, четыре мины, четыре пакета метательных зарядов, три килограмма пластита, четыре гранаты и один запал к гранате, - говорится в сообщении МВД ЛНР.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/701454" frameborder="0"></iframe> Найден очередной схрон с оружием в ЛНР.

Это не первый случай, когда на территории Республики обнаруживают оружейный тайник. Предыдущая подобная находка была расположена в Славяносербском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU