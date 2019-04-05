В ДНР обезвредили больше сорока взрывоопасных предметов
Саперы МЧС ДНР исследовали шесть территорий. Было обезврежено 44 единицы взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в спасательном ведомстве Республики.
- В Калининском районе Горловки, на улице Чичкана, во дворе частного дома было обнаружено вещество, схожее со ртутью. Спасатели собрали в герметичную емкость для дальнейшей утилизации вещество общим весом 70 граммов, - сообщили в МЧС ДНР.
МЧС ДНР помогает и населению в сложных ситуациях.
- В Зугрэсе спасатели помогли перенести автомобиль, который застрял на дороге, - рассказали спасатели.
На сегодняшний день по территории ДНР работают четыре пункта помощи на таможенных пунктах пропуска: Донецк, Горловка, Оленовка и в поселке Октябрь Новоазовского района.
ИСТОЧНИК KP.RU