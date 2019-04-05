В ДНР обезвредили больше сорока взрывоопасных предметов

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-05T13:51:27+03:00

За сутки в пункты оказания помощи МЧС обратились 138 человек. Фото: donpress.com

Об этом сообщили в МЧС Республики

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Саперы МЧС ДНР исследовали шесть территорий. Было обезврежено 44 единицы взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в спасательном ведомстве Республики.

- В Калининском районе Горловки, на улице Чичкана, во дворе частного дома было обнаружено вещество, схожее со ртутью. Спасатели собрали в герметичную емкость для дальнейшей утилизации вещество общим весом 70 граммов, - сообщили в МЧС ДНР.

МЧС ДНР помогает и населению в сложных ситуациях.

- В Зугрэсе спасатели помогли перенести автомобиль, который застрял на дороге, - рассказали спасатели.

На сегодняшний день по территории ДНР работают четыре пункта помощи на таможенных пунктах пропуска: Донецк, Горловка, Оленовка и в поселке Октябрь Новоазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU