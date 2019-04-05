2019-04-05T13:25:16+03:00
Политика

ВСУ открыли огонь по Спартаку

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК
Екатерина Сорока
Поделиться:
Обстрел населенного пункта Спартак продолжается не смотря на согласованный режим тишины и запроса дополнительных гарантий безопасности Фото: rusvesna.suОбстрел населенного пункта Спартак продолжается не смотря на согласованный режим тишины и запроса дополнительных гарантий безопасности Фото: rusvesna.su
Изменить размер текста:

В районе 12 часов дня, 5 апреля, вооруженные силы Украины вновь начали обстрел районов вблизи донецкого аэропорта. Основной урон пришелся по населенному пункту Спартак, где на момент атаки проходили восстановительные работы по снабжению поселка электроэнергией.

- Представительство ДНР в СЦКК в четвертый раз запросило дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины, однако огонь не прекращается, - сказано в заявлении СЦКК.

Всего в ходе обстрела было выпущено девять мин калибром 82 миллиметра с позиции Авдеевки. По предварительным данным разведки повреждений или пострадавших в ходе обстрела обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В донецкой филармонии выступит скрипач из России Петр Лундстрем
Дети на каникулах: за время школьных выходных в ДНР произошло три ДТП с участием подростков
«Мода без границ»: Молодые дизайнеры поборются в Донецке за главный приз - 528 тысяч рублей
Координатор от ОБСЕ Тони Фриш посмотрел, как содержатся украинские военнопленные
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Мы готовы к обмену пленными по формуле «всех на всех»
За год в Донбассе пострадали 18 детей
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР
ВСУ выпустили по ДНР больше 100 боеприпасов
Погода в Луганске на 5 апреля: синоптики прогнозируют до 12 градусов тепла
ВСУ пять раз за сутки обстреляли ЛНР
Глава МИД ДНР: документальный фильм «Братья по неприятелю» - еще одно связующее звено между народами Сербии и Донбасса
"Орден Иуды" вместе с "Книгой позора" будут храниться в музее Великой Отечественной войны в Донецке
Ответка прилетела: ликвидирован минометный расчет украинских боевиков под Саханкой
Подготовка к акции «Бессмертный полк» 2019 в Донецке: все желающие могут зарегистрироваться на участие в патриотической акции
Подготовка к 9 мая 2019 в ДНР: благоустроят почти 1000 памятников, братских могил и кладбищ
Дончане о новом высказывании Зеленского по Донбассу: нас опять будут "освобождать"?
Анонимный тест на ВИЧ, контроль давления и многое другое предлагают дончанам 7 апреля в ходе акции "2 000 шагов к твоему здоровью"
ЛНР обстреляли с позиций 10-й и 30-й бригад ВСУ
В ВСУ эпидемия кори и дизентерии
Обмен пленных обсудили Дарья Морозова и Фиона Фрейзер
В Луганске стартовало восстановление разрушенных украинской армией домов
Украинские боевики снова обстреляли направление Саханки
Спасение свердловского кота: животное выпало из окна и застряло между домами
Донецкий журналист Марина Харькова сообщает о продвижении военной техники украинских боевиков
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР