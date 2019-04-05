ВСУ открыли огонь по Спартаку
В районе 12 часов дня, 5 апреля, вооруженные силы Украины вновь начали обстрел районов вблизи донецкого аэропорта. Основной урон пришелся по населенному пункту Спартак, где на момент атаки проходили восстановительные работы по снабжению поселка электроэнергией.
- Представительство ДНР в СЦКК в четвертый раз запросило дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины, однако огонь не прекращается, - сказано в заявлении СЦКК.
Всего в ходе обстрела было выпущено девять мин калибром 82 миллиметра с позиции Авдеевки. По предварительным данным разведки повреждений или пострадавших в ходе обстрела обнаружено не было.
ИСТОЧНИК KP.RU