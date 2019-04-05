ВСУ открыли огонь по Спартаку

СЕГОДНЯ 13:25 2019-04-05T13:25:16+03:00

Обстрел населенного пункта Спартак продолжается не смотря на согласованный режим тишины и запроса дополнительных гарантий безопасности Фото: rusvesna.su

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК

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В районе 12 часов дня, 5 апреля, вооруженные силы Украины вновь начали обстрел районов вблизи донецкого аэропорта. Основной урон пришелся по населенному пункту Спартак, где на момент атаки проходили восстановительные работы по снабжению поселка электроэнергией.

- Представительство ДНР в СЦКК в четвертый раз запросило дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины, однако огонь не прекращается, - сказано в заявлении СЦКК.

Всего в ходе обстрела было выпущено девять мин калибром 82 миллиметра с позиции Авдеевки. По предварительным данным разведки повреждений или пострадавших в ходе обстрела обнаружено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU