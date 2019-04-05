В донецкой филармонии выступит скрипач из России Петр Лундстрем

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-05T13:28:19+03:00

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5 апреля в зале Донецкой государственной академической филармонии имени С.С. Прокофьева, состоится концерт с участием знаменитого московского скрипача Петра Лундстрема, - сообщает Донецкая филармония.

Также говорится о том, что Лундстрем исполнит лучшие произведения венских классиков совместно с музыкантами филармонии. Дирижёром выступит Владимир Заводиленко.

Зрители могут услышать произведения Гайдна, его знаменитую Симфонию № 45, увертюры Моцарта к опере «Свадьба Фигаро» и «Волшебная флейта», а также концерт №4 для скрипки с оркестром.

Петр Лундстрем является участником многих концертов, выступает не только в лучших московских залах, но и в других городах России, и даже за границей. Также солист является стипендиатом престижного фонда Tsukanov Family Foundation и лауреатом многочисленных премий.

ИСТОЧНИК KP.RU