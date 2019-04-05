В донецкой филармонии выступит скрипач из России Петр Лундстрем
5 апреля в зале Донецкой государственной академической филармонии имени С.С. Прокофьева, состоится концерт с участием знаменитого московского скрипача Петра Лундстрема, - сообщает Донецкая филармония.
Также говорится о том, что Лундстрем исполнит лучшие произведения венских классиков совместно с музыкантами филармонии. Дирижёром выступит Владимир Заводиленко.
Зрители могут услышать произведения Гайдна, его знаменитую Симфонию № 45, увертюры Моцарта к опере «Свадьба Фигаро» и «Волшебная флейта», а также концерт №4 для скрипки с оркестром.
Петр Лундстрем является участником многих концертов, выступает не только в лучших московских залах, но и в других городах России, и даже за границей. Также солист является стипендиатом престижного фонда Tsukanov Family Foundation и лауреатом многочисленных премий.
ИСТОЧНИК KP.RU