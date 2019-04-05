2019-04-05T13:06:19+03:00
Общество

«Мода без границ»: Молодые дизайнеры поборются в Донецке за главный приз - 528 тысяч рублей

Уже зарегистрировались 26 участников
Екатерина Сорока
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На данный момент зарегистрировано 9 конкурсантов с подконтрольных территорий. Фото: vsednr.ruНа данный момент зарегистрировано 9 конкурсантов с подконтрольных территорий. Фото: vsednr.ru
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20 апреля в Донецке пройдет модный фестиваль «Мода без границ», где молодые дизайнеры продемонстрируют свои творческие работы в четырех направлениях: «Коллекция одежды для детей», «Коллекция молодежный стиль», «Коллекция (PRET-A-PORTER)», «Креативно-авангардная коллекция «Эпатаж».

- На текущий момент изъявили желание представить свои коллекции на фестиваль «Мода без границ» 26 конкурсантов, - рассказала начальник отдела легкой и перерабатывающей промышленности Елена Воронина.

Она отметила, что среди заявок есть и анкеты дизайнеров, которые проживают на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Все они уже 20 апреля будут соревноваться за главный денежный приз 528 тысяч рублей, - подчеркнула Воронина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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