«Мода без границ»: Молодые дизайнеры поборются в Донецке за главный приз - 528 тысяч рублей
20 апреля в Донецке пройдет модный фестиваль «Мода без границ», где молодые дизайнеры продемонстрируют свои творческие работы в четырех направлениях: «Коллекция одежды для детей», «Коллекция молодежный стиль», «Коллекция (PRET-A-PORTER)», «Креативно-авангардная коллекция «Эпатаж».
- На текущий момент изъявили желание представить свои коллекции на фестиваль «Мода без границ» 26 конкурсантов, - рассказала начальник отдела легкой и перерабатывающей промышленности Елена Воронина.
Она отметила, что среди заявок есть и анкеты дизайнеров, которые проживают на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
Все они уже 20 апреля будут соревноваться за главный денежный приз 528 тысяч рублей, - подчеркнула Воронина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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