ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-05T11:51:57+03:00

Об этом сообщили в НМ Республики

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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня.

- Киевские силовики пять раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись районы Кировска, поселка городского типа Фрунзе, сел Смелое и Логвиново.

- Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, - подчеркнули в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, ВСУ выпустили по территории ДНР больше ста боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU