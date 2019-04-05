ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Об этом сообщили в НМ Республики
Фото: regnum.ru
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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня.
- Киевские силовики пять раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись районы Кировска, поселка городского типа Фрунзе, сел Смелое и Логвиново.
- Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, - подчеркнули в оборонном ведомстве Республики.
Напомним, ВСУ выпустили по территории ДНР больше ста боеприпасов.
ИСТОЧНИК KP.RU