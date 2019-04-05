ВСУ выпустили по ДНР больше 100 боеприпасов
Об этом сообщили в СЦКК
Фото: warfiles.ru
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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз, - заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
Он отметил, что с украинских позиций по территории Республики было выпущено больше ста боеприпасов.
- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 109 единиц, - рассказал он.
ИСТОЧНИК KP.RU