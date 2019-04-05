ВСУ выпустили по ДНР больше 100 боеприпасов

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-05T11:18:30+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз, - заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

Он отметил, что с украинских позиций по территории Республики было выпущено больше ста боеприпасов.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 109 единиц, - рассказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU