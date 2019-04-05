2019-04-05T08:55:41+03:00
Политика

Погода в Луганске на 5 апреля: синоптики прогнозируют до 12 градусов тепла

6 и 7 апреля, по предварительному прогнозу, также ожидается благоприятная погода
Никита МАКАРЕНКОВ
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В Луганске сегодня и на выходных ожидается хорошая погода. Фото: livejournal.comВ Луганске сегодня и на выходных ожидается хорошая погода. Фото: livejournal.com
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В Центре гидрометеорологии Луганской Народной Республики сообщили, что температура воздуха в Республике 5 апреля будет колебаться от минус 1 градуса ночью до 12 градусов тепла днем. К тому же, существенных осадков не ожидается.

- С 21.00 4 апреля до 21.00 5 апреля на территории Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4 градуса, днем 7-12 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

Уточняется, что температура воздуха в Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – 9-11 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается минус 1 – плюс 1 градус ночью и 8-10 градусов тепла днем. В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 1-3 градусов ночью до 10-12 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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