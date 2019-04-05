2019-04-05T08:41:42+03:00
Политика

ВСУ пять раз за сутки обстреляли ЛНР

Украинские военные продолжают нарушать режим прекращения огня
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украина продолжает обстреливать республики ДонбассаУкраина продолжает обстреливать республики ДонбассаФото: Александр КОЦ
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Вояки незалежной пять раз за прошедшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

- Обстрелам подверглись районы Кировска, поселка городского типа Фрунзе, сел Смелое и Логвиново, - сообщил представитель оборонного ведомства.

Сообщается, что огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов.

Вооруженные силы Украины каждый день продолжают нарушить Минские договоренности и обстреливать республики Донбасса. Особенно интенсивность обстрелов увеличилась накануне президентских выборов в Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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