ВСУ пять раз за сутки обстреляли ЛНР
Вояки незалежной пять раз за прошедшие сутки обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
- Обстрелам подверглись районы Кировска, поселка городского типа Фрунзе, сел Смелое и Логвиново, - сообщил представитель оборонного ведомства.
Сообщается, что огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов.
Вооруженные силы Украины каждый день продолжают нарушить Минские договоренности и обстреливать республики Донбасса. Особенно интенсивность обстрелов увеличилась накануне президентских выборов в Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU