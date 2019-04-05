2019-04-05T08:09:43+03:00
Политика

Глава МИД ДНР: документальный фильм «Братья по неприятелю» - еще одно связующее звено между народами Сербии и Донбасса

В Европе очень мало знают об истинных причинах конфликта в Донбассе и актуальной ситуации в республиках Донбасса
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Премьерный показ документального фильма «Братья по неприятелю» посетил представитель внешнеполитического ведомства ДНР. Фото: МИД РеспубликиПремьерный показ документального фильма «Братья по неприятелю» посетил представитель внешнеполитического ведомства ДНР. Фото: МИД Республики
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В Сербии прошли премьерные показы документального фильма о событиях в Донбассе под названием «Братья по неприятелю». Фильм был создан командой авторов во главе с режиссером, журналистом, представителем Фонда стратегической культуры Миодрагом Зарковичем. На премьере в Белграде и Нови-Сад присутствовали политические, общественные и научные деятели Сербии, а также представители Донецкой и Луганской Народных Республик, передает пресс-служба МИД ДНР.

Инициатор и режиссер фильма Миодраг Заркович открыл мероприятие, поблагодарив всех присутствующих за помощь и поддержку в работе над фильмом.

- Господин Заркович отметил важность создания подобных проектов, поскольку в европейских странах очень мало знают об истинных причинах конфликта в Донбассе и актуальной ситуации в Республиках, - рассказали в МИД.

После премьерного показа представитель внешнеполитического ведомства ДНР выступил с приветственным словом и зачитал поздравительный адрес от министра иностранных дел Натальи Никоноровой. В нем Наталья Юрьевна выразила уверенность в том, что этот фильм будет иметь большую, чем информационную и культурную ценность – он послужит еще одним связывающим звеном между народами Сербии и Донбасса.

Съемки фильма «Братья по неприятелю» были начаты в 2016 году на территории республик Донбасса. Фильм представляет собой серию интервью со свидетелями военных действий, а также добровольцами, экспертами и журналистами из зарубежных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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