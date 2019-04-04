2019-04-04T20:22:17+03:00
Звезды

"Орден Иуды" вместе с "Книгой позора" будут храниться в музее Великой Отечественной войны в Донецке

Выставка будет на постоянной основе рядом с фашистскими экспонатами Второй Мировой войны
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Награды для предателей и «Книга позора» отправятся в музей Великой Отечественной войны.Награды для предателей и «Книга позора» отправятся в музей Великой Отечественной войны.Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Семь малых копий «Ордена Иуды» и «Книга позора» будут на постоянной основе экспонироваться в военно-историческом музее Великой Отечественной войны в столице ДНР. Отмечается, что экспонаты будут находиться в музее на постоянной основе, каждый желающий сможет с ними ознакомиться. Дата передачи пока не уточняется.

- Награды для предателей и «Книга позора» отправятся в музей Великой Отечественной войны. Семь малых копий «Ордена Иуды» будут выставлены на показ рядом с фашистскими экспонатами Второй мировой войны. Помимо Порошенко в кровавой семерке отображены всем известные представители политической элиты Украины — Парубий, Турчинов, Грицак, Полторак, Аваков и Муженко, — сказано в сообщении.

Напомним, что ранее основная «награда» для президента Украины Петра Порошенко, сделанная из осколков выпущенных по населенным пунктам ДНР снарядов, была установлена вблизи пропускного пункта «Еленовка».

Всенародная акция «Орден Иуды» с изготовлением «награды» для президента Украины Петра Порошенко началась в ДНР 12 февраля 2019 года. Сбор осколков от снарядов, выпущенных военнослужащими ВСУ по населенным пунктам Республики, состоялся на фоне президентской избирательной кампании на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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