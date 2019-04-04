2019-04-04T20:08:37+03:00
Политика

Ответка прилетела: ликвидирован минометный расчет украинских боевиков под Саханкой

Утром ВСУ обстреляли Саханку и Безыменное
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Саханка почти ежедневно находится под обстрелами украинских боевиков. Фото: patriot-donetsk.ruСаханка почти ежедневно находится под обстрелами украинских боевиков. Фото: patriot-donetsk.ru
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Военнослужащие Вооруженных сил Донецкой Народной Республики ликвидировали минометный расчет украинских боевиков на юге ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

Он отметил, что на данные меры военнослужащие ДНР пошли после того, как боевики 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ обстреляли из миномётов калибром 82 мм, гранатомётов и стрелкового оружия населённые пункты Саханка и Безыменное.

- В результате ответного огня со стороны ДНР, один боевик ВСУ был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести, - уточнил Безсонов.

Ранее мы сообщали об обстреле села Саханка Новоазовского района. Подразделения украинских силовиков утром выпустили противотанковую управляемую ракету в направлении села Саханка Новоазовского района ДНР. Об этом заявил сегодня руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

-ВСУ утром в 09:40 обстреляли село Саханка Новоазовского района ДНР. Была выпущена одна противотанковая ракета (ПТУР) и одна граната из СПГ, — отметил Якубов.

Он добавил, что огонь велся из подконтрольного Киеву села Водяное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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