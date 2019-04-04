Подготовка к акции «Бессмертный полк» 2019 в Донецке: все желающие могут зарегистрироваться на участие в патриотической акции

СЕГОДНЯ 18:56 2019-04-04T19:11:51+03:00

В прошлом году только по улице Артема прошлись свыше 70 тысяч дончан Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этом году «Бессмертный полк» пройдет в 19 городах Донецкой Народной Республики

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Глава ДНР Денис Пушилин передал символ патриотической акции «Бессмертный полк» - знамя «ЭтоНашаПобеда» - общественной организации «Молодая Республика». Все, кто хочет пройти 9 мая по центральной улице столицы со штендерами (портретами своих ветеранов, кто погиб во всех прошедших войнах, включая и войну наших дней), уже могут зарегистрироваться в оргкомитете.

- В прошлом году по улице Артема прошлись свыше 70 тысяч дончан, а в городах Республики - более 115 тысяч человек, - сообщили в «Молодой Республике».

В этом году акция пройдет в Донецке, Новоазовске, Иловайске, Амвросиевке, Снежном, Шахтерске, Енакиево, Горловке, Дебальцево, Торезе, Ясиноватой, Макеевке, Харцызске, Ждановке, Зугрэсе, Кировском, Докучаевске, Старобешево и Тельманово.

Десятки миллионов людей в разных странах каждый День Победы выходят на главные улицы своих городов вспомнить тех, кто принес победу в родные края.

ИСТОЧНИК KP.RU