2019-04-04T16:10:35+03:00
Политика

Дончане о новом высказывании Зеленского по Донбассу: нас опять будут "освобождать"?

Сами дончане в большинстве своем уверены - в Украину возврата нет
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Зеленский спешит обещать возвращение Донбасса, а затем и Крыма. Фото: EPA/UPGЗеленский спешит обещать возвращение Донбасса, а затем и Крыма. Фото: EPA/UPG
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Дончане и не сомневались, что карта Крыма и Донбасса будет разыграна самым циничным образом любым из кандидатов в президенты Украины. К слову, подсчет 100% голосов в Донбассе на выборах президента Украины еще раз подтвердил бесспорное преимущество лидера «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко. В Донецкой области политику отдали предпочтение 36,84% избирателей, принявших участие в голосовании. В Луганской области еще больше - 43,96%.

- Выходит, кого бы там ни выбрали, нас опять ждет "освобождение", - говорят жители Спартака, регулярно обстреливаемого украинской армией. - Одни освободили от домов, другие - от чего освободят? Оставьте уже нас в покое. В Украину Донбасс не вернется.

- Один уже обещал за считанные часы окончить АТО и что? - задают дончане риторический вопрос.

Кандидат в президенты Украины, комик Зеленский заявил, что первым его указом в случае победы на выборах будет план по внедрению на Украине «подлинного народовластия». Кроме того, по его словам, в войне в Донбассе можно победить дипломатией, экономическим ростом и укреплением украинской армии.

На вопрос: «Каким будет ваш первый указ в должности президента Украины в случае победы на выборах?», Зеленский ответил:

- Это будет указ, которым будет утвержден план действий по внедрению в Украине подлинного народовластия. Также подам законопроекты «О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей», «Об импичменте президента Украины», «Об отзыве народного депутата Украины».

Кроме того, он в очередной раз заявил, что «Крым — это Украина».

По его словам, войну в Донбассе остановить невозможно – «в войне ты или проиграешь, или выиграешь».

- Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии, — сказал Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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