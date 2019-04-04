Анонимный тест на ВИЧ, контроль давления и многое другое предлагают дончанам 7 апреля в ходе акции "2 000 шагов к твоему здоровью"
От многих дончан минздраву досталось за предыдущие "креативы". То смс-рассылка, что онкология не приговор, то стихотворные призывы срочно вакцинироваться. Но следующее мероприятие должно заинтересовать многих.
В Донецке пройдет акция «2 000 шагов к твоему здоровью» Мероприятие пройдет по адресу: г. Донецк, ул. Стадионная, 1д (парк им. Щербакова)
7 апреля с 12:00 до 16:00 Министерство здравоохранения Республики совместно с администрацией Донецка для жителей и гостей города проведет акцию «2 000 шагов к твоему здоровью», приуроченную ко Всемирному дню здоровья.
Жителям и гостям Донецка будет предложено пройти исследования:
- измерение артериального давления;
- определение уровня глюкозы в крови;
- анонимный экспресс-тест на ВИЧ;
- маммография;
- определение индекса массы тела.
Также в ходе акции планируется проведение анонимного анкетирования на определение уровня знаний населения о здоровом образе жизни, конкурс мелового рисунка на асфальте на тему здорового образа жизни для детей, всеобщая зарядка, выдача населению информационно-методических материалов по профилактике неинфекционных заболеваний и др.
ИСТОЧНИК KP.RU