Анонимный тест на ВИЧ, контроль давления и многое другое предлагают дончанам 7 апреля в ходе акции "2 000 шагов к твоему здоровью"

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-04T15:44:37+03:00

7 апреля с 12:00 до 16:00 Министерство здравоохранения Республики проведет акцию «2 000 шагов к твоему здоровью»

Мероприятие состоится в парке Щербакова в это воскресенье

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От многих дончан минздраву досталось за предыдущие "креативы". То смс-рассылка, что онкология не приговор, то стихотворные призывы срочно вакцинироваться. Но следующее мероприятие должно заинтересовать многих.

В Донецке пройдет акция «2 000 шагов к твоему здоровью» Мероприятие пройдет по адресу: г. Донецк, ул. Стадионная, 1д (парк им. Щербакова)

7 апреля с 12:00 до 16:00 Министерство здравоохранения Республики совместно с администрацией Донецка для жителей и гостей города проведет акцию «2 000 шагов к твоему здоровью», приуроченную ко Всемирному дню здоровья.

Жителям и гостям Донецка будет предложено пройти исследования:

- измерение артериального давления;

- определение уровня глюкозы в крови;

- анонимный экспресс-тест на ВИЧ;

- маммография;

- определение индекса массы тела.

Также в ходе акции планируется проведение анонимного анкетирования на определение уровня знаний населения о здоровом образе жизни, конкурс мелового рисунка на асфальте на тему здорового образа жизни для детей, всеобщая зарядка, выдача населению информационно-методических материалов по профилактике неинфекционных заболеваний и др.

ИСТОЧНИК KP.RU